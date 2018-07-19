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الخميس، 19 يوليه 2018 09:00 ص
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رابطة: آخر صادرات اليابان من نفط إيران قد تكون فى أكتوبر

الخميس، 19 يوليه 2018 08:40 ص
رابطة: آخر صادرات اليابان من نفط إيران قد تكون فى أكتوبر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رويترز
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قال رئيس رابطة البترول اليابانية اليوم الخميس إن من المرجح أن توقف شركات التكرير اليابانية تحميل النفط الخام الإيرانى بحلول منتصف سبتمبر ما لم تحصل الحكومة على استثناء من العقوبات الأمريكية للسماح باستمرار الواردات.

وقال تاكاشى تسوكيوكا، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة إديميتسو كوسان، للصحفيين إن آخر واردات اليابان من النفط الإيرانى قد يكون فى النصف الأول من أكتوبر قبيل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأضاف أن اليابان قلصت وارداتها من النفط الإيرانى كثيرا خلال جولة العقوبات الدولية السابقة على طهران وأن رابطة البترول طلبت من الحكومة اليابانية إجراء مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة من أجل المحافظة على المستوى الحالى من واردات النفط الإيرانى.

 

 


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اليابان

إيران

النفط الإيرانى

إديميتسو كوسان

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