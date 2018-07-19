رئيس نيكاراجوا يستعد للاحتفال بذكرى الثورة بعد هجوم دامٍ ضد معارضيه

أ ف ب

يستعد رئيس نيكاراجوا دانييل اورتيجا للاحتفال، اليوم الخميس، بذكرى الثورة التى أوصلته للحكم لأول مرة قبل 39 عاما، بعد يومين من تعزيز القوات الموالية له الأربعاء سيطرتها على مدينة ماسايا معقل المعارضة التى تطالب بتنحيه.

ومن المتوقع أن يتقدم اورتيجا البالغ 72 عاما وزوجته روزاريو موريو التي تشغل أيضا منصب نائب الرئيس مسيرة تضم الآلاف من مناصريهما فى العاصمة ماناجوا فى استعراض للقوة والسلطة بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التى تتعامل معها الشرطة والقوات شبه العسكرية الموالية للرئيس بكل قوة وعنف.

وقتل 280 شخصا على الأقل فى هذه المواجهات، حسب ما أحصت منظمات حقوقية. ومنذ الأسبوع الماضى، تصاعد العنف بشكل كبير بتوجيه ضربات قاتلة ضد الطلاب المتظاهرين فى ماناجوا ومجموعات شبابية مسلحة فى ماسايا.