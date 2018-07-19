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رئيس مجلس الشورى السعودى يصل القاهرة للمشاركة بجلسة"البرلمان العربى"الطارئة

الخميس، 19 يوليه 2018 11:08 ص
رئيس مجلس الشورى السعودى يصل القاهرة للمشاركة بجلسة"البرلمان العربى"الطارئة مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودى، فى زيارة لمصر يشارك خلالها فى الجلسة الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية بعد غد السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد بمقر مجلس النواب .
 
وصل رئيس مجلس الشورى السعودية على متن طائرة خاصة قادمة من السعودية، حيث كان فى استقباله بصالة 4 بمطار القاهرة، اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.  
 
يأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس فى ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة فى القضية الفلسطينية.
 
ومن المتوقع أن يقيم الدكتور على عبد العال، مأدبة غذاء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة فى الاجتماعات فى (البهو الفرعونى) بمقر المجلس.
 
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى قد تسلم فى الخامس من أبريل الماضى، رئاسة الاتحاد البرلمانى العربى، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفاً لنظيرة المغربى حبيب المالكى.
 
 
 

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