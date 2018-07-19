رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع أسعار البيض والفراخ "جنيه" خلال 24 ساعة

كتب – إسلام سعيد

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع سعر كرتونة البيض بقيمة جنيه واحد لتسجل 31.50 جنيه، تسليم مزرعة للبيض الأبيض وتصل المستهلك بـ 36 جنيها، فيما تسجل كرتونة البيض الأحمر 33.5، تسليم مزرعة، وتصل المستهلك بـ 38 جنيها.

وبشأن أسعار الفراخ، قال رئيس شعبة الدواجن لـ"اليوم السابع"، إن سعر الكيلو تسليم المزرعة ارتفع جنيه واحد مسجلا 22 جنيها وتصل للمستهلك ما بين 26 إلى 27 جنيها حسب المنطقة، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى مزيد من الانضباط خلال الفترة المقبلة.

وأشار السيد إلى أن السوق بحاجة إلى عمل بورصة دواجن حقيقية، مؤكدا أن آليات تنفيذ بورصة دواجن حقيقية موجودة لدى وزارة الزراعة وليس لدى المنتجين.

وأوضح أنه لو تم تفعيل بورصة الطيور سيتم بشكل يومى نشر تكاليف الإنتاج وتوفير شبكة معلوماتية وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض، وكذلك تشمل البورصة بيان بأسعار الأعلاف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع أسعار الفراخ، إلى جانب أنها وسيلة لحصر المنتجين ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة وبتنسيق مع كافة الجهات وليس بصورة منفردة من المنتجين.

جدي بالذكر أن أسعار الدواجن والبيض قد تراجعت فى تعاملات أمس ما بين جنيه إلى جنيه ونصف، حسبما صرح رئيس غرفة شعبة الدواجن ووصل سعر الكيلو للفراخ البيضاء تسليم مزرعة يسجل 21 جنيها ويصل المستهلك بـ 25 جنيها للكيلو.

كما شهد سعر البيض ارتفاعا طفيفا اليوم لتسجل كرتونة البيض للمستهلك بـ 34 جنيها للأبيض و37 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، متوقعا انخفاضه خلال الأيام المقبلة.