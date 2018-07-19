رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

جاء نص الرسالة " السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهوريـــــــة

يسرنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهاني، مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

هذه المناسبة التاريخية، ستظل دائما حاضرة فى وجدان الشعب المصرى، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وبما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة.

وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، ندعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يسدد خطاكم لتحقيق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم وازدهار".