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الخميس، 19 يوليه 2018 10:38 م
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رئيس القضاء فى بيرو يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد

الخميس، 19 يوليه 2018 09:09 م
رئيس القضاء فى بيرو يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد رئيس بيرو
أ ش أ
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قدّم رئيس القضاء فى بيرو، اليوم الخميس، استقالته، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التى تهز البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن رئيس القضاء البيروفى (دوبيرلى رودريجيز) قدّم طلب الاستقالة فى رسالة اليوم، قائلاً إنه يرغب فى التنحى بسبب الأزمة المؤسسية.

وأوضحت الشبكة أن العديد من الملفات الصوتية المسجلة سراً والتى نشرها موقع (فى بيرو) أظهرت ميل العديد من القضاة لتقديم مزايا لأصدقاء لهم.

يٌشار إلى أن الرئيس البيروفى مارتن بيزكارا، أقال وزير العدل فى بلاده سلفادور هيريسي، منذ أيام بعد نشر مقطع صوتى تم تسجيله سراً بين هيريسى وأحد القضاة يتعلق باستغلال للنفوذ.

 


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