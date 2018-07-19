دونالد ترامب: أنا الرئيس الأكثر "حزما" مع روسيا

(أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه الرئيس الأكثر "حزما" حيال روسيا إلا أنه ناقض على ما يبدو ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى رده على سؤال عما إذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة.

وقال ترامب الذى يواجه عاصفة انتقادات بسبب موقفه الذى اعتبر متساهلا جدا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتن خلال قمة هلسنكي، "نحن نبلى بلاء حسنا مع روسيا، ربما أفضل من أى طرف على الإطلاق".

وأضاف خلال اجتماع للحكومة فى البيت الأبيض، وفقا لصحيفة ديلى بيست الأمريكية الأربعاء، "انظروا إلى ما فعلناه انظروا إلى العقوبات".

وأكد ترامب: "أعتقد ان الرئيس بوتين يعرف ذلك أكثر من أى شخص آخر.. وبالتأكيد أكثر من الإعلام".

وقال إن بوتن "يفهم ذلك، وهو ليس مسرورا لذلك .. ويجب أن لا يكون مسرورا لذلك لأنه ليس هناك أى رئيس آخر على الإطلاق حازم مع روسيا مثلي".