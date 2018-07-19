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خدمات طلاب المراحل التعليمية بقانون التأمين الصحى الجديد × 6 معلومات

الخميس، 19 يوليه 2018 10:44 ص
خدمات طلاب المراحل التعليمية بقانون التأمين الصحى الجديد × 6 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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وضع قانون التأمين الصحى الجديد طلاب المراحل التعليمية المختلفة فى بؤرة اهتمامه فسخر لهم حزمة من الخدمات الطبية التى تكفل علاجهم من جميع الأمراض بدون سقف.

"اليوم السابع" يقدم أهم الخدمات الطبية التى يحصل عليها الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.

1- الفحص الطبى الشامل عند أول التحاق للطالب بالتعليم.

2- الكشف الشامل عند بدء كل مرحلة تعليمية مختلفة. 

3- الفحص الطبى النوعى للطالب بصفة دورية.

4- التوصية بالإجازة للمريض أو المصاب. 

5- الكشف الطبى على الطلاب الممارسين للأنشطة الرياضية المختلفة لتقرير مدى لياقتهم.

6- نشر الوعى الصحى بين الطلاب.

 


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الصحة

طلاب المدارس

الخدمات الطبية




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