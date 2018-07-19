حملة أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد _ محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى برئاسة السعيد رخا حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد من المناطق والشوارع الواقعة بنطاق الحى بالاشتراك مع شرطة المرافق وقوات مديرية الأمن بقياده اللواء جمال غزال مساعد المدير للأمن العام، والرائد محمد نور قائد شرطة المرافق، وبحضور خالد فويلة، وعلى سعود مساعدى رئيس الحى، وعدد من الإدارات المعنية.

أسفرت الحملة عن استعادة 400 متر بمنطقة الصناعات، والمتعدى عليها من قبل أحد تجار بيع الخردة، تنفيذا للقرار رقم 218 لسنة 2018، فضلا عن استعادة مساحة 100 متر بشارع البترول والمتعدى عليها من قبل بعض شركات المقاولات، وقد تم هدم 2 مبنى من الطوب بمنطقه الصناعات، ومصادرة كميات من الخردة، وهدم عدد من المبانى بشارع البترول، وإزالة التعديات على كافة أملاك الدولة.

ومن جانبه، أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى خلال تصريحات صحفية، أن إزالة هذه التعديات تأتى فى إطار جهود الحى المستمرة لاستعادة أراضى وأملاك الدوله وتنفيذ القانون بجانب إخلاء هذه الإماكن وتسليمها لجهة الولاية، تمهيدا لإقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.