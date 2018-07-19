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حاكم مصرف لبنان: الأوضاع النقدية مستقرة وكل ما يتداول عكس ذلك غير صحيح

الخميس، 19 يوليه 2018 12:41 م
حاكم مصرف لبنان: الأوضاع النقدية مستقرة وكل ما يتداول عكس ذلك غير صحيح حاكم مصرف لبنان رياض سلامه
أ ش أ
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أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه أن الأوضاع النقدية فى لبنان تتسم بالاستقرار، وأن كل ما يقال عكس ذلك "لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة".. مشيرا إلى أن الإحصاءات تظهر أن نسبة النمو فى السنة الحالية تقدر بـ 2 % .

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها "سلامه" من قصر بعبدا الرئاسى، فى أعقاب لقائه مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، حيث تناول النقاش المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة فى البلاد على ضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان.


وقال حاكم مصرف لبنان "إن الودائع فى المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي".. مشيرا إلى أنه على ضوء المتغيرات الحاصلة فى الأجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية فى المنطقة، فإن وضع لبنان مستقر أيضا، مؤكدا أن المصرف المركزى يسهر على أوضاع المصارف داخل البلاد ويحافظ على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدى عموما.


يذكر أن الأزمة الاقتصادية الحادة التى يعانى منها لبنان، ألقت بظلالها - إعلاميا وجماهيريا - على الأوضاع النقدية فى البلاد خاصة فى ما يتعلق بمدى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو الأمر الذى حرص معه حاكم مصرف لبنان فى الآونة الأخيرة على التأكيد أن سعر الصرف "ثابت لآجال طويلة وغير مهدد" فى ضوء معطيات عديدة فى مقدمتها أن الاحتياطات النقدية تجاوزت 44 مليار دولار بخلاف احتياطى الذهب.


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رياض سلامة

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