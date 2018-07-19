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الخميس، 19 يوليه 2018 07:17 ص
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جنح روض الفرج تنطق حكمها على المتهم بالتعدى على السيدات.. اليوم

الخميس، 19 يوليه 2018 07:00 ص
جنح روض الفرج تنطق حكمها على المتهم بالتعدى على السيدات.. اليوم محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تنطق اليوم الخميس، محكمة جنح روض الفرج، حكمها فى ثانى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على السيدات بمنطقة روض الفرج بعد إحالته للمحكمة من قبل المستشار شريف محفوظ، رئيس نيابة روض الفرج، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة المتهم بالتعدى على السيدات.

وأنكر المتهم بالتعدى على السيدات فى منطقة روض الفرج وطعنهن بسلاح أبيض فى مناطق حساسة من أجسادهن الواقعة، مؤكدا أنه كان يحاول سرقتهن، وبتفريغ كاميرات المراقبة لأحد المحال القريبة من الحادث، كشفت كذب المتهم، وأكدت أنه تعمد طعن السيدات فى مناطق حساسة، وبمواجهته بها اعترف بارتكابه الواقعة، مبررا ذلك بأنه كان فى حالة سكر، مضيفاً عدم وجود صلة بينه وبين الضحايا، مشيرا إلى أنه تعدى عليهن دون أسباب أثناء استقلاله سيارة جيب شيروكى.

كان تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من ربة منزل أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران دائرة القسم فوجئت بقيام مجهول يستقل سيار ة ملاكى بالتعدى عليها بآلة حادة نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى فى منطقة حساسة من جسدها، كما تبين بسابقة قيام الجانى بارتكاب واقعة مماثلة بشارع شبرا بدائرة القسم وأصاب ربة منزل بجرح بيدها اليمني.

ودلت التحريات أن السيارة التى كان يستقلها الجانى تبين أنها مُقيدة بإسم  ك.م. ع، وبمناقشته قرر أن السيارة بحوزة مصطفى أ. م- وينتحل اسم أحد الأشخاص (تاجر سيارات، سن38- مُقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) سبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة آخرهم قضية "سرقة" .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة "كتر" فى إرتكاب الواقعتين .

يُشار إلى أنه أثناء الفحص حضرت للقسم إحدى المواطنات ،عاملة، مُقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل ، وقررت بتعرضها لواقعة مماثلة أثناء سيرها بشارع شبرا بدائرة قسم روض الفرج، وبعرض المتهم والسيارة عليها تعرفت عليهما واتهمته بارتكاب واقعة التعدى عليها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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