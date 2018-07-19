جامعة سوهاج تستعد لتطبيق ميكنة المخازن

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنه تم التعاقد مع جامعة المنصورة لشراء برنامج " الأمين " لإدارة المخازن والعهد وتطبيقه بالجامعة، الأمر الذى سيسهل الإجراءات الورقية وتحويلها إلى نظام إلكترونى يساهم فى سرعة الإنجاز ودعم إتخاذ القرار من خلال شبكة الإنترنت.

وأشار فى بيان إلى أن ذلك جاء بعد زيارة فريق مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة مع مسئولى المخازن بالإدارة المركزية والمستشفيات الجامعية وعدد من المبرمجين برئاسة الدكتور محمود أبو العز مدير المركز بالجامعة، لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة للاطلاع على كيفية استخدام برنامج " الأمين " .

-وقال محمود أبو العز أن النظام يتيح العديد من المزايا والتسهيلات الإجرائية حيث التعامل مع أكثر من مخزون إدخال أى عدد من الموردين لكل مخزن، و تقسيم الأصناف إلى مجموعات والتعامل معها من خلال الإدخال أو التعديل أو البحث ، إمكانية إرجاع الأصناف و تكهينها و عمل محاضر الاستهلاك و الفصل و التركيب ، مع ضمان السـريـة التـامـة للبيـانـات بحيث يوجد لكل مستخدم حساب خاص بكلمة مرور مع صلاحيات محددة.

وأضاف أن الجامعة تٌعد خطة لتدريب فريق متخصص على كيفية استخدام النظام الإلكترونى الجديد لميكنة جميع المخازن بالجامعة .