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الخميس، 19 يوليه 2018 06:36 م
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جامعة المنصورة تستضيف المعسكر التدريبى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة

الخميس، 19 يوليه 2018 05:37 م
جامعة المنصورة تستضيف المعسكر التدريبى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة جانب من المعسكر
الدقهلية شريف الديب
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تستضيف جامعة المنصورة بمدينة جمصة فعاليات المعسكر التدريبى الأول لشبكة الجامعات المصرية لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة.
 
يأتى المعسكر تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وريادة  الدكتور أشرف محمد عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  والطلاب ومن تنظيم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة خريطة تحرش ، فى معسكر الأول من نوعه ضمن سلسلة من المعسكرات التدريبية التى تستهدف طلاب وطالبات الجامعات المصرية للتوعية بظاهرة التحرش الجنسى وأسبابه وطرق مكافحته وعمل حملات توعية من أجل الحد من الظاهرة بل والقضاء عليها تماما داخل أسوار الجامعة.
 
يشارك فى المعسكر4 جامعات مصرية أعضاء بشبكة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة وهى:  جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، وجامعة بورسعيد، ويمتد المعسكر لمدة أربعة أيام من 19يوليو وحتى 22 يوليو ، ومن المتوقع أن يكون هؤلاء الطلاب نواة لنشاط مشترك بين الجامعات أعضاء الشبكة للقضاء على التحرش الجنسى داخل الجامعة.
 
المعسكر من تنظيم الدكتور مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكذلك لجنة تمكين الفتيات بجامعة المنصورة برئاسة الدكتورة سماح السعيد وحضور الدكتورة هبة ماهر عضو اللجنة وكذلك هانى وهبة مسئول التنمية البشرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة،  هبة على يوسف منسق نشاط الأماكن الآمنة بمؤسسة خريطة التحرش بالإضافة إلى مصطفى ياقوت منسق نشاط الجامعات والمدارس الآمنة بمؤسسة خريطة التحرش.
 
 
 
 
 

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