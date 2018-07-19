جامعة أسوان تشارك فى المعرض الثالث للتعليم العالى

أسوان - صلاح المسن

شاركت جامعة أسوان اليوم الخميس، فى المعرض الدولى الثالث للتعليم العالى بوفد رفيع المستوى يترأسه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وقالت جامعة أسوان فى بيان صحفى، إن المؤتمر يستمر لمدة يومين متتاليين ويقام بأرض المعارض بالقاهرة.

وتأتى مشاركة الجامعة فى إطار التطوير الدائم والتسويق الدولى للبرامج الدراسية للجامعة بكافة كلياتها ، وقد شارك بالمؤتمر العديد من الجامعات المصرية والعربية.

وكان الإقبال كثيفا من الطلاب وأولياء أمورهم الذين وجدوا أن المعرض يجيب عن جميع أسئلتهم الخاصة بنظم الدراسة.