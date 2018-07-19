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تكليف محمد عبد الوهاب بتسيير أعمال قصر ثقافة بنى سويف

الخميس، 19 يوليه 2018 08:58 م
تكليف محمد عبد الوهاب بتسيير أعمال قصر ثقافة بنى سويف محمد عبدالوهاب فتحى
بنى سويف أيمن لطفى
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قررت إجلال عامر، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، تكليف محمد عبد الوهاب فتحى، رئيس الشؤون الفنية بفرع ثقافة بنى سويف، بتسيير أعمال قصر ثقافة بنى سويف، وذلك بدلاً من أحمد عبد العزيز، الذى نقل للعمل ببيت ثقافة إهناسيا الخضراء التابع لفرع ثقافة بنى سويف.


يذكر أن محمد عبد الوهاب فتحى هو نجل شقيق الفنان محمد فريد، وحاصل على بكالوريوس كلية التربية الموسيقية، وماجستير فى الدراما الموسيقية، ملحن وموزع معتمد بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومايسترو فرقة بنى سويف القومية للموسيقى العربية. 
 
 
الفنان محمد-فريد
الفنان محمد فريد

 


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