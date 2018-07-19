تكليف محمد عبد الوهاب بتسيير أعمال قصر ثقافة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

قررت إجلال عامر، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، تكليف محمد عبد الوهاب فتحى، رئيس الشؤون الفنية بفرع ثقافة بنى سويف، بتسيير أعمال قصر ثقافة بنى سويف، وذلك بدلاً من أحمد عبد العزيز، الذى نقل للعمل ببيت ثقافة إهناسيا الخضراء التابع لفرع ثقافة بنى سويف.