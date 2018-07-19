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الخميس، 19 يوليه 2018 04:54 م
خالد صلاح
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تفعيل غرفة عمليات "محافظة المنيا" لمتابعة تداعيات حادث الشرفا

الخميس، 19 يوليه 2018 03:12 م
تفعيل غرفة عمليات "محافظة المنيا" لمتابعة تداعيات حادث الشرفا عصام البديوى محافظ المنيا
فريق المحافظات
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قرر عصام البديوى محافظ المنيا، تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات حادث الشرفا، والذى أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين، معظمهم من عمال المحاجر، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وذلك بقرية الشرفا بمنطقة شرق النيل.

 

ووجه المحافظ مديرية الصحة بتوفير الرعاية الطبية لمصابى الحادث، والمتابعة المستمرة، كما كلف مديرية الطرق والوحدة المحلية برفع تقارير مفصلة بأسباب الحادث.

 

وكان المحافظ قد قرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بالحادث من عمال المحاجر مقدمة من صندوق جمعية عمال المحاجر بالاستثناء من اللائحة الخاصة بالصندوق، وكذلك صرف مبلغ 10 آلاف جنيه من المصابين من عمال المحاجر والذين لازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للمصابين الذين غادرو المستشفى "إصابات طفيفة"، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

كما قرر المحافظ صرف نفس المبالغ لأسر الضحايا والمصابين من غير عمال المحاجر من حساب صندوق خدمات المحافظة.

وستقوم مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وكذلك مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب بخلاف الإعانات العاجلة التى ستقررها بعض الجمعيات الأهلية.

 

 

 


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