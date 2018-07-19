تعليم أسوان تحيل 11 معلما بمدارس نصر النوبة للتحقيق لارتدائهم "الجلباب" أثناء العمل

اسوان ندى سليم

احالت قوافل ضبط الآداء بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان 5 معلمين بمدرسة بلانة الثانوية التابعة لادارة نصر النوبة التعليمية، للتحقيق لارتدائهم جلباب خلال عملهم بالمدرسة، وبفحص دفتر الحضور والإنصراف للعاملين بالمدرسة تبين غياب 32% من اجمالى العاملين، الذين تمت احالتهم للتحقيق ايضا.

و توجهت القافلة إلى مدرسة بلانة ثان الإبتدائية ، وأكدت القافلة أن نسبة الغياب منخفضة مقدمة الشكر للمدرسة، بينما أحالت القافلة أحد المعلمين للتحقيق بسبب حضوره للمدرسة مرتديًا الجلباب، كما رصدت القافلة وجود عدد 45 مقعد زيادة عن حاجة المدرسة، وضعتهم القافلة تحت الطلب والتوزيع لمدارس أخرى أكثر احتياجًا.

وشملت جولة القافلة مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة، وفوجئت القافلة بتغيب أكثر من 42%من اجمالى العاملين، وتم احالتهم جميعيًا للشئون القانونية بالإضافة إلى معلم آخر حاضر أيضًا بالجلباب.

وتوجهت القافلة الي مدرسة بلانة أول، حيث أن نسبة المتغيبين تخطت 48% أى قاربت على نصف القوة ، ولاحظت القافلة ترك مدير المدرسة العمل دون تفويض وكذلك الحال لأربعة معلمين، بالإضافة إلى أن أحد المعلمين مرتديًا جلباب ولايوجد أعلام بالمدرسة، وعلى الفور احالت القافلة الجميع للتحقيق عدا العاملين المنضبطين.

كما تفقدت القافلة مدرسة بلانة الإعداديةالحديثة، ووجدتها مغلقة تمامًا بالأقفال والسلاسل الحديدية وتم إحالة المدير وجميع العاملين بالمدرسة للتحقيق، وكذلك الحال بالنسبة لمدرسة توماس وعافية الإعدادية، حيث وجدت المدرسة مغلقة وتم احالة الجميع للشئون القانونية.

وقامت القافلة بإعداد كشف حضور مفاجىء للعاملين بمدرسة أبو سمبل شرق الإبتدائية، وبعد مطابقة الكشف بدفتر حضور وإنصراف المدرسة تبين أن عدد الحضور الفعلى المتواجد بالمدرسة 11 فرد فقط بينما المثبت بالدفتر 31فرد أى أن 20 فرد تارك للعمل، بالإضافة إلى حضور 3 معلمين المدرسة بالجلباب، وعلى الفور قامت القافلة بتحويل مدير المدرسى وتاركى العمل ومرتدى الجلباب للتحقيق.