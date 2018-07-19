تعرف على طرق مواجهة لدغ الثعابين بالمنوفية .. صور

أعلن الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال ما شهدته قرية شبرا بخوم مركز قويسنا خلال الـ 72 ساعة الماضية من وفاة حالتين من أهالى القرية إثر تعرضهما للدغات الثعابين وإصابة مواطنة أخرى بقرية دمهوج ما زالت تحت الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة الرقابة الإدارية حيال هذه الأحداث.

البداية كانت بإصدار الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية القرار رقم ( 496 ) لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها بدائرة المحافظة .

كما باشرت اللجنة المشكلة أعمالها صباح اليوم بوضع خطة عمل لمكافحة انتشار الثعابين على النحو التالى، وتوجهت برئاسة الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى القرية للمعاينة على أرض الواقع وتم تفقد البؤر والأماكن المحتمل وجود ثعابين بها وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حقن بيض وأمعاء دواجن بطعوم سامة بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة والبيئة وتوزيعها على مشارف الأراضى الزراعية والمصارف والترع وأماكن تجمعات الحشائش ، وكذا التخلص من الهيش والبوص والحشائش الموجودة بالمنطقة وتطهير المصارف .

كما وجه الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية برفع حالة الطوارئ بالوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم، ومد فترة العمل على مدار 24 ساعة وتوفير الأمصال اللازمة وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة على التعامل مع أى حالات التسمم، كما تم الدفع بعربتي إسعاف بالوحدة الصحية لمواجهة أى حالات طارئة وتنظيم حملات وندوات توعية للمواطنين من خلال إدارة التثقيف الصحى على كيفية اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وكيفية الوقاية من لدغات الثعابين وتقديم الإسعافات الأولية .

قيام مجدى أبو السعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ حملة نظافة موسعة بالقرية صباح اليوم لسرعة إزالة تجمعات القمامة وتطهير المصارف والترع ورفع تراكمات الهدم لمنع اختباء الثعابين بها حرصا على سلامة المواطنين واستمرار حملات النظافة والتوعية والإشراف والمتابعة عليها من قبل الوحدة المحلية .

وتم تكليف مدير إدارة الأوقاف بقويسنا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين أثناء خطبة الجمعة بالتنسيق مع الطب الوقائى والزراعة والطب البيطرى.