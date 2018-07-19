تعرف على حقيقة انخفاض نسبة النجاح بمدارس المتفوقين × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الغضب وعدم الرضا من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين بعد تدنى نسب النجاح بين الطلاب على مستوى الـ 9 مدارس، "اليوم السابع" يقدم فى 10 نقاط ملخص الأزمة وكيف تعاملت معها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

1ـ 44% نسبة الرسوب فى النتيجة مقابل 56% نسب نجاح.

2ـ تأتى أسئلة امتحانات طلاب مدارس المتفوقين من خلال بنوك للأسئلة.

3ـ التصحيح يتم بشكل إلكترونى.

4ـ الدراسة تقوم على البحث والمشروعات العلمية.

5ـ منذ عامين فقط بدأت الوزارة وضع الامتحانات وفى السابق كانت تأتى من أمريكا.

6ـ انخفاض نسب النجاح دليل على عدم اهتمام الوزارة بهذه المدارس وتقييم الطلاب بشكل مستمر وهو ما أكده أولياء الأمور.

7ـ لا توجد آلية واضحة لإدارة تلك المدارس إذ طالب أولياء الأمور بخضوعها لمجلس الوزراء.

8ـ عقدت الوزارة قرابة 3 اجتماعات لحل أزمة انخفاض المجاميع.

9ـ قررت الوزارة إعادة تصحيح كل كراسة الطلاب البالغ عددهم 679 طالبا.

10ـ لجأت الوزارة إلى التصحيح اليدوى للتأكد من عدم وجود أخطاء فى برنامج التصحيح الإلكترونى.