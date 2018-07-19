تعرف على تجهيزات صحة الأقصر لمركز الكيمان المتميز لخدمات الأم والطفل

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر فى خطوة جديدة مختلفة فى خدمة القطاع الصحى، وذلك بالعمل على تحويل الوحدات الصحية لمراكز صحية متميزة لتحويلها لمراكز متخصصة فى مجالات طبية متنوعة، فى مدينة إسنا جنوبى المحافظة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل فى مركز الكيمان المتميز لخدمات الأم والطفل والذى من المنتظر أن يتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة:

1. أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر أن سيتم تجهيز المركز المتميز لخدمات الأم والطفل بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر

2. تم العمل رسميًا فى المركز الجديد بإجمالى ميزانية تبلغ حوالى 25 مليون جنيه

3. يجرى العمل على تزويده بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة

4. يضم المركز جناحا كاملا لاستقبال حالات النساء والتوليد مرفق به حجرة عمليات وغرفة عناية مركزة

5. يضم المركز أيضًا حضانات لحديثى الولادة، وحضانة تنفس صناعي

6. يقوم فريق من مهندسى وزارة الصحة ومديرية الصحة بعملية تركيب الأجهزة الخاصة بالنساء والأطفال

7. يجرى تدريب الفريق الطبى بالمستشفى من قبل مهندسين متخصصين فى استخدام الأجهزة الطبية

8. نجحت المديرية مؤخرًا فى الحصول على اعتماد 27 وحدة صحية بالأقصر طبقًا لمعايير الجودة فى إطار العمل على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل

9. يجرى تجهيز عدة وحدات صحية لكى يتم تحويلها إلى مراكز صحية متميزة لضمان تقديم أفضل خدمات طبية متنوعة للمواطنين

10. الخطة تشمل أيضًا المبنى القديم للوحدة الصحية بقرية النمسا التابع لمركز إسنا جنوب الأقصر

11. أعلنت المديرية أنه فى الأربع سنوات الأخيرة تم إنشاء وتطوير 28 وحدة صحية بمركز إسنا الناحية الشرقية والغربية بتكلفة بلغت 140 ملايين جنيه.