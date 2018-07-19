تعرف على آليات حصول الأجانب على خدمات التأمين الصحى الجديد× 4 معلومات

كتب وليد عبد السلام

خصص قانون التأمين الصحى الشامل الجديد آليات محددة لعلاج الأجانب فى مصر، نتعرف عليها فى السطور التالية .

1- تتولى هيئة التأمين الصحى الجديدة إعداد برنامج تأمين صحى لتغطية مواطنى الدول الأجنبية.

2- البرنامج التأمينى يشمل المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين والوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو للدراسة فى مراحل التعليم المختلفة.

3- يحدد نظام التأمين الصحى مبالغ الاشتراكات وأماكن تقديم الخدمة ويتم الاسترشاد بما يتمتع به المصريون المقيمون بالخارج من امتيازات أو خدمات تأمين صحى أو علاجى.

4- لهيئة التأمين الصحى التنسيق مع وزارة الخارجية والداخلية والسياحة والصحة والسكان لإتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.