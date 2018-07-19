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تعرف على آليات حصول الأجانب على خدمات التأمين الصحى الجديد× 4 معلومات

الخميس، 19 يوليه 2018 11:49 ص
تعرف على آليات حصول الأجانب على خدمات التأمين الصحى الجديد× 4 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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خصص قانون التأمين الصحى الشامل الجديد آليات محددة لعلاج الأجانب فى مصر، نتعرف عليها فى السطور التالية .

1- تتولى هيئة التأمين الصحى الجديدة إعداد برنامج تأمين صحى لتغطية مواطنى الدول الأجنبية.

2- البرنامج التأمينى يشمل المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين والوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو للدراسة فى مراحل التعليم المختلفة.

3- يحدد نظام التأمين الصحى مبالغ الاشتراكات وأماكن تقديم الخدمة ويتم الاسترشاد بما يتمتع به المصريون المقيمون بالخارج من امتيازات أو خدمات تأمين صحى أو علاجى.

4- لهيئة التأمين الصحى التنسيق مع وزارة الخارجية والداخلية والسياحة والصحة والسكان لإتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

لما تخلصوا المصريين

اتعلموا من الامارات

ياريت نتعلم من الدول العربية اللي كانت سباقة في ذلك ياريت يتم الاطلاع على تجربة الامارات

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