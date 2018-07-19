تطوير طريق المعاهدة لتقديم خدمة متميزة لزائرى بورسعيد

بورسعيد _ محمد فرج

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال تصريحات صحفية إن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير طريق المعاهدة من أجل الانتهاء منه لتقديم خدمة متميزة للمواطنين باعتباره إحدى الطرق الرئيسة والمحورية التى يسلكها الآلاف من زائرى بورسعيد .

جاء ذلك خلال متابعة محافظ بورسعيد، لأعمال نقل كابلات الكهرباء إلى مسارها الجديد لتوسعة الطريق وخلق مساحات جديدة خاصة أن أعمال تطوير الطريق قطعت شوطا كبيرا.

وأضاف المحافظ أن تطوير طريق المعاهدة يكتسب أهمية خاصة كونه يمثل المدخل الرئيسى للمحافظة، مضيفا أنه يتم تنسيق المكان وإعادة صياغته وتجميله بما يتناسب مع الأعمال التى تتم ليتواكب مع التطوير الذى سوف يشهده شارع محمد على خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مشروع رصف طريق المعاهدة بدءاً من كوبرى الرسوة وحتى التقاطع مع الطريق الدائرى (بورسعيد ـــ دمياط) بطول 2.6 كيلومتر بتكلفة 45 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى أغسطس المقبل ومشروع إنارة منفذى الجميل والرسوة الجنوبى شاملاً تركيب 448 عامود إنارة بالطاقة الشمسية بتكلفة 22.4 مليون جنيه .