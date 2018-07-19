ترامب يشكر نوفارتس وفايزر على عدم رفع أسعار الدواء

رويترز

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشكر لشركتين كبيرتين فى مجال صناعة الدواء، اليوم الخميس، لعدم رفع الأسعار، وقال إن إدارته تعمل من أجل خفض كبير لأسعار الأدوية.

وكتب ترامب على تويتر "شكرا نوفارتس على عدم رفع أسعارك للأدوية التى تباع بوصفة طبية. وشكر مماثل لفايزر. نبذل جهدا كبيرا بالفعل لخفض أسعار هذه الأدوية.. بشكل كبير".

وتمكن ترامب هذا الشهر من إقناع إيان ريد المدير التنفيذي لفايزر بتأجيل خطط الشركة لرفع الأسعار، وأوضح فى مكالمة هاتفية معه أن الشركة عقّدت خطط إدارته بشأن أسعار الأدوية.

وأوقفت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس أيضا زيادات مقررة فى الأسعار بعد ضغوط من إدارة ترامب ونواب.