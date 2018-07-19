ترامب يتهم الإعلام الأمريكى بالفبركة ودفع البلاد لمواجهة كبرى مع روسيا

واشنطن (أ ش أ)

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بالفبركة واختلاق قصص غير حقيقية دون وجود دليل واضح، وكذلك الدفع لـ "مواجهة كبرى" - على حد وصفه - مع روسيا.

وقال ترامب فى تدوينة على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم الخميس "إن وسائل الإعلام الكاذبة ترغب فى أن ترى مواجهة كبرى مع روسيا، وحتى مواجهة قد تؤول إلى حرب " .

وتابع: "إنهم يدفعون بتهور للكراهية والحقيقة هى إننى على الأرجح سأحظى بعلاقات جيدة مع بوتين.. إننا نقوم بعمل أفضل من أية دولة أخرى"، مضيفا أن وسائل الإعلام الأمريكية تختلق القصص دون أدلة أو مصدر، والعديد من القصص التى تُكتب عنه وعمن يحيطون به، هى محض خيال .

وشنت وسائل الإعلام الأمريكية هجوما ضاريا على ترامب عقب القمة التى جمعته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة هلسنكى مؤخرا.

وتعرض ترامب لموجة شديدة من الهجوم بسبب أدائه الضعيف خلال لقائه بوتين، ووصلت تلك الهجمات إلى حد التشكيك فى مقدرة ترامب فى إبراز صورة بلاده بالخارج.

وكان ترامب قد قال - خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه ببوتين - " إنه لا يرى أى سبب للتدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية، وأنه يقبل بالكامل جميع النتائج التى توصلت إليها المخابرات الأمريكية بشأن انتخابات 2016".

واعترف الرئيس الأمريكى - أمام موجة الغضب الشديدة التى قابلت تصريحاته - بأنه أخطأ خلال حديثه فى المؤتمر الصحفي، وأن كلامه عن التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية كان يحتاج لمزيد من التوضيح.