ترامب ناعيا أحد الأفراد المكلف بحمايتة: قلوبنا مليئة بالحزن على فقدانه

وكالات الأنباء

نعى الرئيس الأمريكى أحد أفراد جهاز الخدمة السرية المكلف بحمايتة، وقال ترامب اليوم الأربعاء "قلوبنا مليئة بالحزن على فقدان العميل الخاص المحبوب والمخلص، الزوج، والأب. صلواتنا له وعزاؤنا لأحبائه، بما فى ذلك زوجته".

وأنهى ترامب زيارته إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضى، حيث أقام خلالها لمدة يومين فى منتجع تيرنبيرى الخاص به فى اسكتلندا التى شهدت احتجاجات على الزيارة.

وأعلن جهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عن وفاة أحد أفراده، خلال مرافقته الرئيس فى اسكتلندا، ضمن جولته فى بريطانيا الأسبوع الماضى، حسبما ذكرت "سكاى نيوز".

وقال الجهاز، فى تغريدة عبر حسابه فى تويتر، اليوم الأربعاء "لقد فقد جهاز الخدمة السرية هذا الأسبوع أحد رجال أمريكا المخلصين. فلنصلى من أجل روحه، ونعزى عائلته وأصدقاءه وزملاءه. إنه رجل يستحق الثقة".

وتوفى الحارس نويل إدوارد ريماجين متأثرا بجلطة دماغية تعرض لها، الأحد الماضى، أثناء قيامه بحماية ترامب فى منتجع تيرنبيرى للغولف فى اسكتلندا.

وأوضح البيت الأبيض أن ريماجين كان يتلقى العلاج فى مستشفى باسكتلندا عقب تعرضه للجلطة، لكنه توفى الثلاثاء الماضى فى المستشفى، بينما كانت تحيط به عائلته.

وقالت المخابرات الأمريكية، فى بيان، أن ريماجين "كان رجلا مخضرما، يتمتع بخبرة 19 عاما، وكان مهنيا ومتفان فى عمله إلى درجة كبيرة".

وأضاف البيان أن "الخدمة السرية تشكر الأطباء فى اسكتلندا، بالإضافة إلى أعضاء وحدة البيت الأبيض الطبية وشرطة اسكتلندا الذين قدموا رعاية ودعما استثنائيا لأحد أفراد عائلتنا".