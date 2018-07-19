video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب: عار على تركيا احتجاز القس الأمريكى.. ويطالب أردوغان بالإفراج عنه

الخميس، 19 يوليه 2018 04:15 ص
ترامب: عار على تركيا احتجاز القس الأمريكى.. ويطالب أردوغان بالإفراج عنه ترامب
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوما على تركيا بسبب تمديد حبس القس الأمريكى "أندرو برونسون"، قائلاً عار على تركيا أنها لم تفرج عليه حتى الآن.

 

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "عار على تركيا أنها لم تفرج عن القس الأمريكى المحترم (أندرو برونسون) من السجن، لقد تم احتجازه كرهينة لفترة طويلة".

 

وأضاف ترامب: "يجب على أردوغان أن يفعل شيئًا لتحرير هذا القس الذى لم يرتكب أى خطأ، وأسرته فى حاجة إليه".

 

تدوينة ترامب
تدوينة ترامب

 

وقامت السلطات التركية باعتقال القس أندرو برانسون الذى كان يشرف على كنيسة فى مدينة أزمير (غرب) فى أكتوبر 2016 ثم أودعته السجن.

 

وبرانسون متهم بالانتماء إلى قيادة حركة الداعية فتح الله جولن، بحسب وكالة دوغان للأنباء، وجولن المقيم فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية وتطالب السلطات التركية بمحاكمته على أراضيها، ينفى تلك التهم.

 

وأصبحت قضية برانسون إحدى النقاط العديدة الشائكة فى العلاقات بين تركيا وحليفتها فى الحلف الأطلسى، وآثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قضيته فى محادثات مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض ينفى تصريح ترامب "روسيا لم تعد تستهدف أمريكا"

دونالد ترامب: أنا الرئيس الأكثر "حزما" مع روسيا

ترامب

اردوغان

تركيا

القس الامريكى

اندرو برونسون




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة