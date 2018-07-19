ترامب: عار على تركيا احتجاز القس الأمريكى.. ويطالب أردوغان بالإفراج عنه

كتب محمد تهامى زكى

شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوما على تركيا بسبب تمديد حبس القس الأمريكى "أندرو برونسون"، قائلاً عار على تركيا أنها لم تفرج عليه حتى الآن.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "عار على تركيا أنها لم تفرج عن القس الأمريكى المحترم (أندرو برونسون) من السجن، لقد تم احتجازه كرهينة لفترة طويلة".

وأضاف ترامب: "يجب على أردوغان أن يفعل شيئًا لتحرير هذا القس الذى لم يرتكب أى خطأ، وأسرته فى حاجة إليه".



تدوينة ترامب

وقامت السلطات التركية باعتقال القس أندرو برانسون الذى كان يشرف على كنيسة فى مدينة أزمير (غرب) فى أكتوبر 2016 ثم أودعته السجن.

وبرانسون متهم بالانتماء إلى قيادة حركة الداعية فتح الله جولن، بحسب وكالة دوغان للأنباء، وجولن المقيم فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية وتطالب السلطات التركية بمحاكمته على أراضيها، ينفى تلك التهم.

وأصبحت قضية برانسون إحدى النقاط العديدة الشائكة فى العلاقات بين تركيا وحليفتها فى الحلف الأطلسى، وآثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قضيته فى محادثات مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان.