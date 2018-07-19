ترامب: أتفق فى الرأي مع مدير المخابرات الوطنية حول التدخل الروسي

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مقابلة تلفزيونية إنه يتفق فى الرأى مع مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس بأن روسيا مازالت تمثل تهديدا للانتخابات الأمريكية.

وأضاف ترامب لقناة (سى.بى.إس نيوز) "إنه خبير وهذا هو ما يفعله. يبلى بلاء حسنا للغاية وأثق كثيرا فى دان كوتس وإذا كان يقول ذلك فأنا أقبل به".

وسعى البيت الأبيض سعيا حثيثا أمس الأربعاء لاحتواء غضب أثارته قمة ترامب مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى إذ نفى أن يكون ترامب قد قصد فى معرض حديثه مع صحفيين قول إن موسكو لم تعد تستهدف الولايات المتحدة.