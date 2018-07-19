تحرير 1517 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1517 مخالفة مرورية.

وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1517 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و321 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 10300 جنيه، وسحب 27 دراجة نارية وحجز 34 دراجات.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 35 رخصة وتحصيل 5800 جنيه غرامة.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الإنضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.

وعلى جانب آخر تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر فى مجال الغش التجارى والغذائى، وتقليد العلامات التجارية، ومجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، كما تم تحرير 3 محاضر فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع، وقضية فى مجال تجميع سلع تموينية، وأيضا تم تحرير محضرين بشأن بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وضبطت الحملة 4 قضايا بشأن إدارة محلات بدون ترخيص، و8 قضايا فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضية فى مجال الصحة العامة والتى تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية.