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تجديد حبس 7 من الألتراس 15 يوما بـ"أحداث شغب "الأهلى ومونانا الجابونى"

الخميس، 19 يوليه 2018 11:28 ص
تجديد حبس 7 من الألتراس 15 يوما بـ"أحداث شغب "الأهلى ومونانا الجابونى" أولتراس أهلاوى-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 7 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة .

 

والمتهمون هم أحمد زهرة و محمد سعد وكيمو وإسلام خالد وعاطف خالد وفادى عصام وأحمد أسعد ونادر سيد، ووجهت النيابة لهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وجددت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 


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