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الخميس، 19 يوليه 2018 12:33 م
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تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

الخميس، 19 يوليه 2018 11:13 ص
تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، حبس أسامه الهادى ، 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور

أسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


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