تجديد حبس متهمين 15 يوما فى قضية الانضمام لجماعة والتحريض ضد الدولة

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية وإثارة الشغب واستعراض القوة والبلطجة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "مصطفى. ج" و "محمد. ع"، عدة اتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.