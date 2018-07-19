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تجديد حبس المدون وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الخميس، 19 يوليه 2018 11:08 ص
تجديد حبس المدون وائل عباس 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة المدون وائل عباس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين حبس المدون وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم

 

يواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى ، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

 

 

 

 


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