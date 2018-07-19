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بيان تحذيرى لشركات مياه الشرب بالقليوبية والجيزة والشرقية بانقطاعات المياه غدا

الخميس، 19 يوليه 2018 01:23 م
بيان تحذيرى لشركات مياه الشرب بالقليوبية والجيزة والشرقية بانقطاعات المياه غدا مياه شرب
كتب أحمد حسن
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أصدرت شركات مياه الشرب فى القليوبية والجيزة والشرقية بيانات تحذيرية، حول انقطاع المياه غدا، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مياه الشرب، للتغلب على الانقطاعات المنتظرة.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: أم بيومى – منشية عبدالمنعم رياض – بيجام – المحلاوى بشبرا الخيمة، لمدة 10 ساعات، ابتداءً من الساعة 8 مساء غدٍ الجمعة 20/7/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 21/7/2018، بسبب أعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: بين السريات – شارع جامعة القاهرة – شارع مراد – منطقة ميدان الجيزة – منطقة الدقى – منطقة العجوزة – شارع النيل، لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 20/7/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 21/7/2018، نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بأعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد واستكمال تحويل مسار خط 600 مم المتقاطع مع الأعمال بشارع الجيزة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية أنه سيتم قطع المياه عن مدن وقرى مراكز كفر صقر، وأولاد صقر، وابوكبير، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباح يوم السبت 21/7/2018، وحتى الساعة 9 صباح يوم الأحد 22/7/2018، نظراً لتوقف محطة مياه سنجها بسبب كسر خط 1000 مم خرسانة طريق بحر مويس مركز كفر صقر.

وتهيب الشركات بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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