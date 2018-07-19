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بسام راضى: زيارة السيسى للسودان امتداد لمسيرة التشاور والتنسيق بين البلدين

الخميس، 19 يوليه 2018 06:21 م
بسام راضى: زيارة السيسى للسودان امتداد لمسيرة التشاور والتنسيق بين البلدين السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
الخرطوم – محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى السودان، تأتى فى إطار توطيد الروابط الأخوية بين البلدين، وامتدادا لمسيرة التشاور والتنسيق الدائمة بين البلدين على كافة الأصعدة".

 

يأتى ذلك خلال زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة السودانية الخرطوم، وبرفقته قرينته السيدة انتصار السيسي، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسى إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.

 

 

 

 

 


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