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انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيسين السيسى والبشير فى الخرطوم

الخميس، 19 يوليه 2018 07:52 م
انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيسين السيسى والبشير فى الخرطوم الرئيس عبد الفتاح السيسي - عمر البشير الرئيس السوداني
الخرطوم- محمد الجالى
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محمد-الجالى

بدأ قبل قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السوداني عمر البشير، وذلك بالقصر الجمهورى فى الخرطوم.

 

ويعقب جلسة المباحثات الثنائية جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، ثم يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام.

 

ويقيم الرئيس السودانى، عقب المؤتمر الصحفى، مأدبة عشاء للرئيس السيسي والوفد المرافق له.

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، إلى الخرطوم مساء اليوم الخميس، فى زيارة رسمية لجمهورية السودان تستغرق يومين، يلتقى خلالها نظيره السودانى عمر البشير، وهى الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الخرطوم فى ولايته الثانية.

 

 


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