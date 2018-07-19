انتظام حركة القطارات بسكك حديد بسوهاج بعد توقفها لمدة ساعة

سوهاج محمود مقبول

عادت حركة قطار سوهاج من جديد لطبيعتها عقب توقفها لمدة ساعة عقب حدوث عطل كهربائى بجرار لقطار رقم 80 المميز القاهرة أسوان فور وصوله محطة سكك حديد بلصفورة محطة فرعية دائرة مركز سوهاج.

كان اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد بلصفوره " محطة فرعية " بتعطل القطار رقم 80 مميز القاهرة أسوان.

وبالانتقال والفحص تبين وجود عطل كهربائى بالجرار وقام مسئولى هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزا مدة ساعة، ونتج عن ذلك تجاوز القطارين رقمى 158 مميز الإسكندرية – الأقصر لمدة "ساعة " و982 أسبانى القاهرة أسوان لمدة 30 دقيقة

اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4167 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.