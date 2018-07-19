video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتظام حركة القطارات بسكك حديد بسوهاج بعد توقفها لمدة ساعة

الخميس، 19 يوليه 2018 11:18 ص
انتظام حركة القطارات بسكك حديد بسوهاج بعد توقفها لمدة ساعة محطة قطارات - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

عادت حركة قطار سوهاج من جديد لطبيعتها عقب توقفها لمدة ساعة عقب حدوث عطل كهربائى بجرار لقطار رقم 80 المميز القاهرة أسوان فور وصوله محطة سكك حديد بلصفورة محطة فرعية دائرة مركز سوهاج.

كان اللواء عمر عبدالعال  مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد بلصفوره " محطة فرعية " بتعطل القطار رقم 80 مميز القاهرة أسوان.

وبالانتقال والفحص تبين وجود عطل كهربائى بالجرار وقام مسئولى هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزا مدة ساعة، ونتج عن ذلك تجاوز القطارين رقمى 158 مميز الإسكندرية – الأقصر لمدة "ساعة "  و982 أسبانى القاهرة أسوان لمدة 30 دقيقة

اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4167 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن سوهاج: القوات أمنت تنفيذ إزالة التعديدات على 26 فدانًا

سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار سوهاج

سكك حديد مصر

محطة سكة حديد سوهاج

جرار قطار




لا تفوتك
الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

تعرف على 7 أرقام هامة عن حجم استهلاك الغاز والمياه فى مصر

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

الآثار: إنهاء 25% من أعمال ترميم المتحف الرومانى والافتتاح نهاية 2019

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

بعد غلق ملف الصفقات.. شاهد كيف أصبحت قائمة الزمالك بالموسم الجديد

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

صحيفة تركية: ادفع 15 ألف ليرة واحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

التعليم: تصحيح امتحانات مدارس المتفوقين يدويًا.. ولن يضار أى طالب ناجح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة