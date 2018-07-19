الوفد الثانى عشر من طلاب جامعة أسيوط يصل روسيا لقضاء فترة دراسية

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن سفر وفد طلابى يضم 14 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة إلى جامعة بيتاجورسك الروسية، لقضاء فترة دراسية خلال الإجازة الصيفية، والمقررة أن تمتد حتى 28من يوليو الجارى، ويعد هذا الفوج الثانى خلال هذا الصيف، والثانى عشر فى تاريخ العلاقات بين جامعة أسيوط وجامعتى بيتاجورسك، وداغستان الروسيتين فى إطار الاتفاقيات المبرمة بينهم.

وأوضح الدكتور صلاح أبو الهوى منسق عام علاقات جامعة أسيوط، مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية بجامعة أسيوط، أن الوفد يضم 14 طالباَ من طلاب الجامعة الدراسين للغة الروسية بالمركز، وتحت إشراف الأستاذ إبراهيم عبد التواب.

وأضاف أبو الهوى، أن الزيارة تهدف إلى التعرف على الحضارة والثقافة الروسية، واكتساب مزيد من مهارات تعلم اللغة الروسية، مؤكدا على أهمية مثل تلك الزيارات فى إثراء البعدين الثقافى والتعليمي للطلاب، والتعرف على الحضارة والثقافة الروسية عن قرب، موضحاَ ان جامعة أسيوط تستقبل بصفة دورية وفود طلاب روسين في زيارات لقضاء فترات دراسية تستغرق عدة شهور لتعلم اللغة العربية والتعرف على الحضارة الإسلامي.