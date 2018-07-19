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الخميس، 19 يوليه 2018 05:34 م
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الهند تسلم مساهمتها فى موازنة "الأونروا" بقيمة 5 ملايين دولار

الخميس، 19 يوليه 2018 04:20 م
الهند تسلم مساهمتها فى موازنة "الأونروا" بقيمة 5 ملايين دولار الأونروا
أ ش أ
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سلم ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين السفير أنيش راجان، اليوم الخميس، مساهمة بلاده التى تعهدت بها لصالح موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بقيمة 5 ملايين دولار.

وكانت الهند تعهدت فى مؤتمر (الأونروا) الاستثنائى على مستوى الوزراء الذى عقد فى روما فى الـ15 من مارس الماضى، بزيادة مساهمتها المالية السنوية بنسبة 500%، حيث تم رفعها من 1.25 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السفير راجان أعرب عن تقديره للعمل المميز الذى تقوم به (الأونروا) فى الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق الأخرى، مؤكدا دعم حكومة الهند المستمر لأنشطة الوكالة فى مجال رعاية اللاجئين الفلسطينيين.

 

 


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