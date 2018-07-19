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النيابة تستعجل التحريات فى قتل "قهوجى" زوجته بإلقائها من الطابق الخامس بالقطامية

الخميس، 19 يوليه 2018 06:00 ص
النيابة تستعجل التحريات فى قتل "قهوجى" زوجته بإلقائها من الطابق الخامس بالقطامية جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تحريات المباحث حول قيام " قهوجى" بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، بعد نشوب مشاجرة بينهم.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم " حمدى. ت" "قهوجى" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته إلقائها من الطابق الخامس بدائرة قسم القطامية.

تعود الواقعة لتلقى قسم القطامية بلاغا يفيد بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن الجثة ل " هناء.ك" 26 سنة ربة منزل، وباستدعاء زوجها " حمدى. ت" 35 سنة، اعترف بنشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات زوجية، قام على إثرها بإلقاء زوجته من الطابق الخامس، فأحدث الإصابات التى أودت بحياته.


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