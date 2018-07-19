النيابة الكلية تستمع لأقوال الحاجة سعدية صاحبة العمرة المزيفة بعد عودتها

الدقهلية شريف الديب

استمع رئيس النيابة الكلية بالمنصورة منذ قليل ، بإشراف المستشار ايمن عبد الهادي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الدقهلية ، الى اقوال الحاجة السعدية عبد السلام حماد 72 سنة، فى واقعة قيام أحد الأشخاص بتقديم عمرة مجانية لها، وقام باستغلالها و أعطاها حقيبة مليئة بالحبوب المخدرة دون علمها.

و روت الحاجة سعدية، تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، واتهمت صاحب العمرة المزيفة، بأنه من قام بإعطائها حقيبة المخدرات لتسليمها لأحد الاشخاص بالمملكة العربية السعودية دون أن تعلم ما بها، وتم إخلاء سبيلها من النيابة الكلية بمجمع محاكم المنصورة.

وقد استقبلت قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية صباح اليوم، الحاجة سعدية بالزغاريد بعد عودتها من المملكة العربية السعودية، منذ 4 أشهر من احتجازها هناك، وانتظروها فى الشارع لحين وصولها حتى الساعة السادسة صباحا، واستقبلت الحاجة سعدية المهنئين لها أمام منزلها على كرسى فى الشارع.

وقالت الحاجة سعدية، "على الرغم من أن السلطات السعودية كانت تعاملنى بكل أدب واحترام، إلا أننى كنت أشعر بالغربة والتعب وتراب مصر غالى أوى، وأشكر كل من وقف بجوارى فى محنتى، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانب أبناء مصر".

وإستطردت قائلة، "أن السلطات فى السعودية، كانت متأكدة بإنى بريئة وأن الحقيبة مدسوسة، وتشعر بأنى مظلومة ولكنهم كانوا ينفذون القانون".

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الحاجة سعدية عقب وصولها لمطار ينبع، وبحوزتها كمية الحبوب المخدرة ، و كشفت التحريات عقب ذلك بقيام أحد الأشخاص بحملها معها لتوصيلها لأحد الأشخاص بالسعودية، وسوف يستلمها منها بالمطار.

وتمكنت مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسى وأحد أفراد العصابة، واعترفوا بتفاصيل الواقعة، مما دفع السلطات السعودية لإخراج الحاجة سعدية من محبسها، بعد إرسال وزارة الخارجية المصرية ملف كامل بالقضية فى مصر إلى سلطات التحقيق السعودية لضم المتهم الرئيسى للقضية.

الحاجة سعدية

الحاجة سعدية بعد عودتها