video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة الكلية تستمع لأقوال الحاجة سعدية صاحبة العمرة المزيفة بعد عودتها

الخميس، 19 يوليه 2018 04:16 م
النيابة الكلية تستمع لأقوال الحاجة سعدية صاحبة العمرة المزيفة بعد عودتها الحاجه سعدية وسط ابنائها
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
استمع رئيس النيابة الكلية بالمنصورة منذ قليل ، بإشراف المستشار ايمن عبد الهادي المحامي العام الاول لنيابات جنوب الدقهلية ، الى اقوال الحاجة السعدية عبد السلام حماد 72 سنة، فى واقعة قيام أحد الأشخاص بتقديم عمرة مجانية لها، وقام باستغلالها و أعطاها حقيبة مليئة بالحبوب المخدرة دون علمها.
 
و روت الحاجة سعدية، تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، واتهمت صاحب العمرة المزيفة، بأنه من قام بإعطائها حقيبة المخدرات لتسليمها لأحد الاشخاص بالمملكة العربية السعودية دون أن تعلم ما بها، وتم إخلاء سبيلها من النيابة الكلية بمجمع محاكم المنصورة.
 
وقد استقبلت قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية صباح اليوم، الحاجة سعدية بالزغاريد بعد عودتها من المملكة العربية السعودية، منذ 4 أشهر من احتجازها هناك، وانتظروها فى الشارع لحين وصولها حتى الساعة السادسة صباحا، واستقبلت الحاجة سعدية المهنئين لها أمام منزلها على كرسى فى الشارع.
 
وقالت الحاجة سعدية، "على الرغم من أن السلطات السعودية كانت تعاملنى بكل أدب واحترام، إلا أننى كنت أشعر بالغربة والتعب وتراب مصر غالى أوى، وأشكر كل من وقف بجوارى فى محنتى، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانب أبناء مصر".
 
وإستطردت قائلة، "أن السلطات فى السعودية، كانت متأكدة بإنى بريئة وأن الحقيبة مدسوسة، وتشعر بأنى مظلومة ولكنهم كانوا ينفذون القانون".
 
يذكر أنه تم إلقاء القبض على الحاجة سعدية عقب وصولها لمطار ينبع، وبحوزتها كمية الحبوب المخدرة ، و كشفت التحريات عقب ذلك بقيام أحد الأشخاص بحملها معها لتوصيلها لأحد الأشخاص بالسعودية، وسوف يستلمها منها بالمطار.
 
وتمكنت مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسى وأحد أفراد العصابة، واعترفوا بتفاصيل الواقعة، مما دفع السلطات السعودية لإخراج الحاجة سعدية من محبسها، بعد إرسال وزارة الخارجية المصرية ملف كامل بالقضية فى مصر إلى سلطات التحقيق السعودية لضم المتهم الرئيسى للقضية. 
 
IMG-20180719-WA0010
الحاجة سعدية
IMG-20180719-WA0013

الحاجة سعدية بعد عودتها


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحاجة سعدية: المتهم طلب منى وضع الحقيبة وسط ملابسى ولم أعرف أنها مخدرات

فيديو.. "اللجنة العليا للحج" تدعو الحاجة سعدية لأداء الفريضة هذا العام

الحاجة سعدية بعد عودتها القاهرة لليوم السابع: شكرا للرئيس لاهتمامه بقضيتى

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الحاجة سعدية

صاحبة العمرة المزيفة




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة