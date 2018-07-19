النائب العام يأمر بضبط وإحضار سائق "التريلا" المتسبب فى حادث المنيا

كتب حازم عادل

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب المنيا الكلية إلى موقع حادث اصطدام سيارة نقل "تريلا" بسيارتين نقل على طريق قرية الشرفا مركز المنيا، لإجراء المعاينة اللازمة والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين ومناظرة الجثامين.

وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارا بضبط وإحضار سائق السيارة النقل "التريلا" المتسببة فى الحادث.

وقد ثبت من التحقيقات إصابة 23 شخصا ووفاة 12 آخريين، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين، بعد انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها.