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الخميس، 19 يوليه 2018 03:54 م
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المفوضية الاوروبية تدعو إلى تكثيف استعداداتها لمواجهة فشل مفاوضات بريكست

الخميس، 19 يوليه 2018 02:21 م
المفوضية الاوروبية تدعو إلى تكثيف استعداداتها لمواجهة فشل مفاوضات بريكست المفوضية الأوروبية
أ ف ب
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أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنه على الدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والشركات "تكثيف استعداداتها" للانعكاسات التى ستنجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد خصوصا فى حال فشل المفاوضات حول اتفاق ينظم هذا الانفصال المقرر فى نهاية مارس 2019.

ونشرت المفوضية الأوروبية نصا "ندعو الدول الأعضاء والاطراف الخاصة إلى تكثيف استعداداتها" وتوقع كل السيناريوهات.

لكنها أشارت إلى أنه "إذا لم تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 30 مارس 2019، فلن تكون هناك فترة انتقالية وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي" فى المملكة المتحدة.

 

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