الكوريتان تتفقان على التعاون لإعادة رفات عمال خلال فترة الحكم اليابانى

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قال كيم هونج -جول رئيس الهيئة الاستشارية الشعبية للتصالح والتعاون بين الكوريين (منظمة مدنية مؤيدة لإعادة توحيد الكوريتين) إنه زار كوريا الشمالية، للتشاور حول قضية إعادة رفات العمال الكوريين من اليابان، موضحا أنه وقع مع الجانب الكورى الشمالى على التعاون فى إعادة الرفات.

وقال جول، وفقا لما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنه تم التوقيع على اتفاقية إعادة رفات الضحايا الكوريين المجندين خلال الحكم الاستعمارى اليابانى، مع رئيس الهيئة الاستشارية الشعبية للتصالح والتعاون الكورية الشمالية كيم يونج- ديه.

وأضاف "كما اتفقت مع الجانب الشمالى على مواصلة التشاور حول التبادلات المدنية منها زيارة شخصيات كورية شمالية إلى الجنوب، ويمكنهم زيارة سول أو الالتقاء فى الصين أو الشطر الشمالي".

يشار إلى أن المؤرخين يقولون إن ملايين من الكوريين تم تجنيدهم أثناء الحكم الاستعمارى اليابانى فى كوريا خلال الفترة من 1910 وحتى 1945.