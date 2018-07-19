العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية وأخذ عينات لتحليلها

الإسكندرية أسماء على بدر

عثر الفريق الأثرى المشرف على فتح تابوت الإسكندرية على سائل أحمر، وتم الاستعانة بمعدات لإزالة المياه، وأخذ عينات منها لتحليلها.

وكان قد تم فتح غطاء التابوت وتركه ساعة كاملة لإزالة الرائحة الكريهة التى انبعثت من التابوت.

ويشرف على فتح التابوت الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار وفريق أثريين متخصص من الأقصر والإسكندرية لفتح التابوت.