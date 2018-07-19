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الخميس، 19 يوليه 2018 01:06 م
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العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية وأخذ عينات لتحليلها

الخميس، 19 يوليه 2018 01:06 م
العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية وأخذ عينات لتحليلها التابوت الاثرى
الإسكندرية أسماء على بدر
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عثر الفريق الأثرى المشرف على فتح تابوت الإسكندرية على سائل أحمر، وتم الاستعانة بمعدات لإزالة المياه، وأخذ عينات منها لتحليلها.
 
وكان قد تم فتح غطاء التابوت وتركه ساعة كاملة لإزالة الرائحة الكريهة التى انبعثت من التابوت.
 
ويشرف على فتح التابوت الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار وفريق أثريين متخصص من الأقصر والإسكندرية لفتح التابوت.
 

أكدت مصادر لـ "اليوم السابع"، أنه سوف تتم أعمال رفع الغطاء اليوم، ولكن قبل رفعة نهائيا من على جسم التابوت، سيتم تهويته لفترة زمنية معينة نظرًا لأنه مغلق منذ 2000 عام، لافتا إلى أنه سيتم وضع مواسير بين التابوت والغطاء لتهويته، ثم معرفته ما به، وحال اكتشاف أشياء بداخله ستنقل إلى المخازن فورًا.

 

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