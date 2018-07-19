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الصحف السودانية: الخرطوم تحتضن قمة الشقيقين "السيسى" و"البشير"

الخميس، 19 يوليه 2018 08:44 ص
الصحف السودانية: الخرطوم تحتضن قمة الشقيقين "السيسى" و"البشير" الرئيس السيسى
الخرطوم (أ ش أ)
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تصدرت القمة المرتقبة المقرر انعقادها اليوم الخميس، بالخرطوم، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير، عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم، والتى أولتها اهتماما كبيرا.

وتحت عنوان "الخرطوم تحتضن قمة الوئام بين السيسى والبشير"، أكدت صحيفة "المجهر السياسى"، أن القمة سوف تتناول العديد من القضايا أهمها العلاقات السياسية والتجارية، بجانب مناقشة المهددات التى تحيق بالمحيطين الإقليمى والدولي، منوهة بأن الرئيسين سيتناولان سبل ووسائل دعم العلاقات فى شتى المجالات، خاصة بعد ترفيع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسية .

كما أكدت الصحيفة أن علاقات البلدين شهدت خلال الفترة الماضية المزيد من التطور، بجانب تفعيل العديد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مثل الربط الكهربائى بين البلدين وفتح المعابر، بالإضافة إلى التعاون فى المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والعلاقات البرلمانية.

من جانبها، أكدت صحيفة "اليوم التالى"، أن هذه الزيارة تؤكد التنسيق الكبير بين القاهرة والخرطوم، وتأتى بعد طفرة فى العلاقات بين البلدين، وضعت الأمور بينهما على الطريق السليم، وأشارت الصحيفة، إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين القاهرة والخرطوم، لمجابهة التغيرات الجديدة التى تشهدها المنطقة، لافتة إلى أن الزيارة تؤكد إصرار الرئيس السيسى على تعزيز دور مصر الإفريقي.

بدورهما، ذكرت صحيفتا "السودانى" و"الرأى العام"، أن القمة السودانية المصرية بالخرطوم سوف تبحث شؤون الجاليتين المصرية بالسودان والسودانية بمصر بجانب قضايا البحر الأحمر والأمن المائى وقضايا دولة جنوب السودان والشأن الليبى والقضيتين الفلسطينية والسورية .

 


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الصحف السودانيه

الرئيس السيسى

الرئيس السودانى عمر البشير

الخرطوم




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