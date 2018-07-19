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الصحة الفلسطينية: 142 شهيدا حصيلة ضحايا مسيرة العودة فى غزة حتى الآن

الخميس، 19 يوليه 2018 12:52 م
الصحة الفلسطينية: 142 شهيدا حصيلة ضحايا مسيرة العودة فى غزة حتى الآن مسيرات العودة بغزة
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا مسيرة العودة الكبرى السلمية منذ انطلاقها يوم 30 مارس الماضى فى قطاع غزة، وذلك قبيل جمعة الغد التى تحمل عنوان (لن تمر المؤامرة يا وكالة الغوث(.

وأفادت وزارة الصحة - فى بيان صحفى - باستشهاد 142 بينهم 18 طفلا، وامرأتين، وإصابة 16496 بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منهم 391 بجروح خطيرة، و3992 متوسطة، و12113 طفيفة .

وحسب البيان، فمن بين المصابين، 3126 طفلا ، و1362 سيدة، فيما تم بتر أطراف 68 مشاركا "60 سفلية، و1 علوية، و7 فى أصابع اليد".

 

 


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