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الخميس، 19 يوليه 2018 03:53 م
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الشرطة الهندية تعتقل 6 أشخاص على خلفية تخدير سائحة روسية واغتصابها

الخميس، 19 يوليه 2018 03:19 م
الشرطة الهندية تعتقل 6 أشخاص على خلفية تخدير سائحة روسية واغتصابها الشرطة الهندية
كتب أحمد علوى
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أوقفت الشرطة الهندية 6 رجال، اليوم الخميس، بعد تعرض سائحة روسية للتخدير ولاغتصاب جماعى فى بلدة سياحية رائجة فى شمال البلد.

وقالت إذاعة مونت كارلو الدولية، نقلا عن مسئولين محليين، بأن الشابة البالغة من العمر 21 عاما تعانى من آثار عض على الوجه والذراعين وقد عثر عليها عارية وفاقدة للوعى فى غرفتها فى النزل صباح يوم الاثنين 16 يوليو.

وقال المحقق مانجايار كراسى، لوكالة فرانس برس إن "ستة رجال أوقفوا على خلفية تخدير الشابة واغتصابها".

وكانت الشابة التى تسافر وحيدة قد وصلت إلى بلدة تيروفانا مالاى فى ولاية تاميل نادو، يوم الخميس 12 يوليو 2018.

ومن بين الموقوفين، مدير النزل ومرشدها السياحى الذى أبلغ الشرطة بأنه وجدها ممدة على الأرض بعد ساعات على ممارسة الجنس معها برضاها، وفق ما كشف التحقيق.

وأفادت التحقيقات بأن الشابة يتم علاجها فى المستشفى من تداعيات جرعة زائدة من المخدرات وإصابات طفيفة.

ويتوافد الزوار الأجانب والمحليون إلى بلدة تيروفانامالاى لزيارة معبد أنامالايار العائد للقرن التاسع الذى يعتبر من أكبر المعابد الهندوسية مع منشآت تمتد على أكثر من 10 هكتارات.

وأعمال العنف الجنسية الطابع ظاهرة مستشرية فى الهند حيث تسجل نحو 110 حالة اغتصاب كل يوم، غير أن نشطاء يعتبرون أن الأعداد أكبر بكثير خصوصا أنه لا يتم الإبلاغ عن جزء كبير منها.

وتعرضت سائحات أجنبيات كثيرات لاعتداءات جنسية فى الهند فى الأشهر الأخيرة.

وبحسب أرقام حكومية صدرت امس الأربعاء، شهدت البلاد 110333 حالة اغتصاب بين 2014 و2016.

وسلط الضوء على الاعتداءات الجنسية المستشرية فى الهند إثر حادثة اغتصاب جماعية لطالبة فى نيودلهى سنة 2012، مما أسفر عن احتجاجات عمت البلد وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وإصلاح القوانين فى هذا الخصوص.


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