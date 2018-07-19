السيسى: زيارتى للسودان لها مكانة خاصة وأولوية متقدمة

الخرطوم ـ محمد الجالى



محمد الجالى

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته بزيارة السودان، وقال: "أود فى البداية عن أعرب عن بالغ سعادتى بوجودى فى بلدى الثانى السودان الشقيق".

وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى عمر البشير بالخرطوم، "من بين كل الزيارات الخارجية التى أقوم بها تحظى زيارتى للسودان مكانة خاصة وأولوية متقدمة ومتميزة ليس بالنسبة لى، ولكن لكل مسئول مصرى يزور هذا البلد العزيز، وكذلك لكل مواطن مصرى يحظى بالتواجد على أرض السودان العزيز".

وتابع الرئيس، "تأتى زيارتى اليوم فى إطار التوجه الذي بات ثابتا وواضحا، فى سياسة الدولتين الشقيقتين".