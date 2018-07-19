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السفير السعودى بواشنطن: المملكة تدعم جهود الحل السياسى فى اليمن

الخميس، 19 يوليه 2018 05:08 م
السفير السعودى بواشنطن: المملكة تدعم جهود الحل السياسى فى اليمن السفير السعودى بواشنطن والمبعوث الأممى لليمن
إيمان حنا
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أجرى سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، مباحثات مع المبعوث الأممى إلى اليمن، البريطانى مارتن جريفيث.

وجدد السفير السعودى الأمير خالد، خلال اللقاء، دعم المملكة لجهود الحل السياسى فى اليمن استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216، كما أكد التزام بلاده بمبادرات الأمم المتحدة فى اليمن بالرغم من عرقلة المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لجهود السلام فى اليمن.

السفير السعودى بواشنطن والمبعوث لاممى لليمن
السفير السعودى بواشنطن والمبعوث الأممى لليمن

كان المبعوث الأممى إلى اليمن، البريطانى مارتين غريفيث، قد زار عدن وصنعاء والرياض والتقى الرئيس عبد ربه  منصور هادى ومسئولين فى الحكومة اليمنية والتحالف العربى وجماعة أنصار الله.

وقال الرئيس اليمنى إنه لا سبيل لتحقيق أى تقدم فى مبادرة الحديدة دون الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات الحوثية من الحديدة، بينما رفضت جماعة الحوثى الجلوس للتفاوض مع الحكومة الشرعية.

 


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المبعوث الاممى لليمن السفير السعودى بواشنطن

الأمير خالد بن سلمان

اليمن

الحل السياسى فى اليمن




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