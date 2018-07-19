السجن سنة وألف جنيه غرامة لسائق مقطورة دهس مسنا بدائرى البساتين

كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة جنح البساتين، بالسجن سنة وكفالة ألف جنيه، لسائق دهس مسنا أعلى الطريق الدائرى بسيارته النقل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة البساتين ، بلاغا من "م.ع.م" يفيد وفاة والده بعد أن صدمته سيارة نقل مقطورة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بئر أم سلطان، وتمكن الأهالى من الإمساك بالسائق، ونقل والده للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

بالانتقال وسؤال المتهم ويدعى "ر.م" 27 سنة سائق، مقيم بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، أكد أنه أثناء سيره بسيارته أعلى الطريق الدائرى فوجئ بالضحية يعبر الطريق من المكان الغير مخصص للعبور ولم يستطع تفاديه.

وتبين من الكشف الطبى أن الضحية أصيب بنزيف فى المخ وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بفروة الرأس ونزيف داخلى وكسر بالحوض وكسر بالساعد الأيمن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات ووجهت للمتهم تهمة القتل الخطأ وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها السابق.